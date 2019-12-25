  1. Главная
Во время пожара на Бухарестской погиб человек
Сегодня, 8:54
Из опасной зоны были эвакуированы 20 человек.

Во Фрунзенском районе Петербурга утром 12 февраля произошел смертельный пожар. Как рассказали в МЧС России, информация о возгорании на Бухарестской улице, 72к1, поступила на пульт спасателей в 07:10. 

В двухкомнатной квартире полыхало на площади 50 квадратных метров. В 08:37 огонь потушили. Из опасной зоны были эвакуированы 20 человек, есть погибший. К ликвидации огня привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. По факту происшествия проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: пожар в здании бывшего кинотеатра на улице Лени Голикова ликвидирован. На объекте полыхало на площади 150 "квадратов". 

Фото: Piter.TV 

