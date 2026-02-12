Пожар в здании бывшего кинотеатра на улице Лени Голикова ликвидирован

На объекте полыхало на площади 150 "квадратов".

В Кировском районе накануне вечером произошел пожар. Загорелось здание бывшего кинотеатра "Комсомольский", рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на улице Лени Голикова, 29, поступило спасателям 11 февраля в 20:57. На объекте полыхало на площади 150 "квадратов". Ликвидировали огонь только к 00:44 12 февраля.

По предварительным данным, пострадавших нет. Тушили огонь 19 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

