На Ленинском проспекте загорелся спа-салон

В Красносельском районе рано утром 11 февраля произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Ленинский проспект, 84к1, поступило на пульт спасателей в 05:30. На втором этаже, в помещении спа-салона площадью 30 квадратных метров, полыхало по всей площади. В 06:32 огонь ликвидировали. К счастью, пострадавших нет.

Тушили пожар 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер