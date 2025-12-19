  1. Главная
На Ленинском проспекте загорелся спа-салон
Сегодня, 8:57
К счастью, пострадавших нет.

В Красносельском районе рано утром 11 февраля произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Ленинский проспект, 84к1, поступило на пульт спасателей в 05:30. На втором этаже, в помещении спа-салона площадью 30 квадратных метров, полыхало по всей площади. В 06:32 огонь ликвидировали. К счастью, пострадавших нет. 

Тушили пожар 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: женщину госпитализировали после пожара на улице Генерала Симоняка. В трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров полыхала обстановка. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

