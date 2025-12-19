Женщину госпитализировали после пожара на улице Генерала Симоняка

В трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров полыхала обстановка.

В Кировском районе вечером 9 февраля произошел пожар, в котором пострадал человек. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании на улице Генерала Симоняка, 4к2, поступило спасателям накануне в 20:36.

В трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров полыхала обстановка. В 21:29 огонь потушили силами 10 сотрудников МЧС. Травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели.

