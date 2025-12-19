Мощный пожар на Шкиперском протоке ликвидирован

Информации о пострадавших к настоящему времени нет.

На Васильевском острове ликвидировали открытое горение в административном здании. Напомним, пожар в офисе на Шкиперском протоке, 14, вспыхнул 9 февраля в 11:01.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, полыхало на площади 200 квадратных метров. В 12:10 пожару был присвоен повышенный №2, локализовали огонь в 13:30. Информации о пострадавших к настоящему времени нет.

Тушили офисное помещение 12 единиц техники и 51 сотрудник МЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Telegram / Я люблю Васильевский остров