Мощный пожар на Шкиперском протоке ликвидирован
Сегодня, 14:59
Информации о пострадавших к настоящему времени нет.

На Васильевском острове ликвидировали открытое горение в административном здании. Напомним, пожар в офисе на Шкиперском протоке, 14, вспыхнул 9 февраля в 11:01. 

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, полыхало на площади 200 квадратных метров. В 12:10 пожару был присвоен повышенный №2, локализовали огонь в 13:30. Информации о пострадавших к настоящему времени нет. 

Тушили офисное помещение 12 единиц техники и 51 сотрудник МЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на Лесном проспекте вспыхнул пожар в вагоне электрички. 

Фото: Telegram / Я люблю Васильевский остров 

