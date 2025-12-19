  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:02
136
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Васильевском острове произошел пожар в офисном здании

0 0

В административном помещении по адресу: Шкиперский проток, 14, полыхало на площади 40 квадратных метров.

На Васильевском острове утром 9 февраля загорелось офисное здание. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о пожаре поступило спасателям в 11:04. 

В административном помещении по адресу: Шкиперский проток, 14, полыхало на площади 40 квадратных метров. В 12:10 пожару присвоили повышенный №2. По предварительным данным, пострадавших нет. Тушат огонь 23 сотрудника МЧС и пять единиц техники. 

Ранее на Piter.TV: во время квартирного пожара на Дунайском проспекте пострадал мужчина. В однушке площадью 35 квадратных метров полыхала обстановка на площади 11 квадратных метров.

Видео: ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: васильевский остров, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии