Двое рецидивистов подожгли квартиру на набережной Обводного канала, чтобы знакомый открыл им дверь

Полицейские проводят проверку по факту поджога квартиры. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ночью 11 февраля правоохранителям Фрунзенского района поступила информация о том, что в доме на набережной Обводного канала произошел пожар. Неизвестные подожгли дверь и скрылись.
К инциденту оказались причастны двое мужчин 29 лет и 41 года, их поймали на Будапештской улице. По предварительным данным, злоумышленники пытались проникнуть в квартиру к своему знакомому, но он проигнорировал приятелей. Путем поджога задержанные хотели выманить его из жилища.
Рецидивистов привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
