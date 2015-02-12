  1. Главная
Двое рецидивистов подожгли квартиру на набережной Обводного канала, чтобы знакомый открыл им дверь
Сегодня, 10:59
Мужчин привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ.

Полицейские проводят проверку по факту поджога квартиры. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 11 февраля правоохранителям Фрунзенского района поступила информация о том, что в доме на набережной Обводного канала произошел пожар. Неизвестные подожгли дверь и скрылись. 

К инциденту оказались причастны двое мужчин 29 лет и 41 года, их поймали на Будапештской улице. По предварительным данным, злоумышленники пытались проникнуть в квартиру к своему знакомому, но он проигнорировал приятелей. Путем поджога задержанные хотели выманить его из жилища. 

Рецидивистов привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: задержан молодой человек, причастный к поджогу электрички в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

