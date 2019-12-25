  1. Главная
Задержан молодой человек, причастный к поджогу электрички в Петербурге
Сегодня, 9:21
Добавить в Яндекс.Новости

Парню избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Транспортные полицейские задержали злоумышленника, который причастен к поджогу электропоезда. Молодой человек 20 лет совершил преступление при помощи легковоспламеняющейся жидкости по указанию, поступившему от неизвестного через мессенджер, сообщили в УТ МВД России по СЗФО 12 февраля. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Парню избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что студента подозревают в поджоге частной клиники на проспекте Медиков. Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, террористический акт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

