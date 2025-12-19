  1. Главная
Студента подозревают в поджоге частной клиники на проспекте Медиков
Сегодня, 12:44
Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

Правоохранители Петроградского района задержали подозреваемого в поджоге частной клиники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 10 февраля в полицию поступило сообщение о пожаре на проспекте Медиков. Неизвестный поджег декоративный сухоцвет, размещенный на лестничной площадке между этажами. Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей. 

По подозрению поймали 19-летнего студента колледжа. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан поджигатель Nissan после конфликта из-за парковки в Кронштадте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, проспект медиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

