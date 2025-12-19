Задержан поджигатель Nissan после конфликта из-за парковки в Кронштадте

Материальный ущерб составил 1,4 млн рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге иномарки в Кронштадте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 9 февраля поступила информация о том, что во дворе дома на Советской улице горит автомобиль Nissan Qashqai. Машина принадлежала 33-летнему мужчине. Материальный ущерб составил 1,4 млн рублей.

В тот же день на улице Аммермана по подозрению поймали 43-летнего местного жителя. По предварительным данным, он совершил поджог после конфликта из-за парковочного места. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

