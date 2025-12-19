  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан поджигатель Nissan после конфликта из-за парковки в Кронштадте
Сегодня, 9:55
198
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержан поджигатель Nissan после конфликта из-за парковки в Кронштадте

0 0

Материальный ущерб составил 1,4 млн рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге иномарки в Кронштадте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 9 февраля поступила информация о том, что во дворе дома на Советской улице горит автомобиль Nissan Qashqai. Машина принадлежала 33-летнему мужчине. Материальный ущерб составил 1,4 млн рублей. 

В тот же день на улице Аммермана по подозрению поймали 43-летнего местного жителя. По предварительным данным, он совершил поджог после конфликта из-за парковочного места. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны молодые поджигатели вышки сотовой связи возле Черемыкино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кронштадт, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии