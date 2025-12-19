  1. Главная
Сегодня, 14:47
Задержаны молодые поджигатели вышки сотовой связи возле Черемыкино

При себе у них обнаружили лом и мобильные телефоны.

Правоохранители Ломоносовского района задержали двоих поджигателей вышки сотовой связи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 2 февраля в полицию поступила информация о пожаре около деревни Черемыкино. На месте поймали прятавшихся в лесу молодых людей. При себе у них обнаружили лом и мобильные телефоны. 

Задержанные оказались жителями Приморского района. В ходе опроса они пояснили, что в мессенджере с ними связался неизвестный, предложивший за поджог 500 долларов. Злоумышленники согласились. 

Ранее мы рассказывали о том, что поджигатель хозпостройки на территории храма и парадной предстанет перед судом в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

