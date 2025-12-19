Поджигатель хозпостройки на территории храма и парадной предстанет перед судом в Петербурге

Общий причиненный ущерб – 28 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Ленобласти. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в декабре 2024 года фигурант проник на территорию храма на Долгоозерной улице, где поджег пленку в хозяйственной постройке. После этого злоумышленник скрылся. Сумму ущерба оценили в 20 тыс. рублей. В тот же день обвиняемый устроил пожар в парадной дома на Ольховой улице. По словам поджигателя, его разозлило, что знакомый не открыл дверь. Огонь распространился на квартиру соседей, они вызвали спасателей. Ущерб составил порядка 8 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга