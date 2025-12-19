На Комендантском проспекте безработный поджёг дверь в парадной

Ранее судимого местного жителя задержали через три дня после инцидента

В Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге деревянной двери в парадной жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу и области.

Инцидент произошёл днём 19 января в доме 33 на Комендантском проспекте. Неизвестный поджёг дверь в общем холле на первом этаже и скрылся с места происшествия. О возгорании в полицию сообщил 32-летний управляющий ТСЖ. Огнеборцы оперативно локализовали и ликвидировали пожар, жертв и пострадавших нет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан 22 января в 19:15 у дома на улице Авиаконструкторов. Им оказался 46-летний неработающий местный житель, ранее судимый. По предварительной версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог из хулиганских побуждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ ("Вандализм"). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: Piter.TV