В Петербурге 13-летнего подростка с канистрой бензина задержали у здания полиции

Несовершеннолетнего, по версии следствия, через мессенджер склонил к поджогу служебного транспорта.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 13-летнего подростка, подозреваемого в подготовке поджога служебных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл вечером 23 января — около 23:18 сотрудники полиции обратили внимание на подростка, который вёл фотосъёмку территории одного из отделов УМВД по Выборгскому району и при этом активно общался по телефону. При проверке в его рюкзаке была обнаружена и изъята пятилитровая пластиковая канистра с бензином и зажигалка.

В ходе опроса подросток рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный. Тот под предлогом "помощи в освобождении от возможного уголовного преследования" его родителей убедил несовершеннолетнего поджечь служебные автомобили, припаркованные на территории отдела.

После проведения необходимых процедур подросток был передан законным представителям. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, а также в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке его на профилактический учёт.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан "кусачий" москвич, обокравший бывшую в Ленобласти.

Фото: Piter.TV