Задержан "кусачий" москвич, обокравший бывшую в Ленобласти

Подозреваемого, который в новогоднюю ночь укусил сожительницу за щеку и угнал её машину, нашли в столице.

В Москве задержан 28-летний столичный житель, которого разыскивали по делу о дерзком ограблении в Тосно Ленинградской области. Мужчина подозревается в том, что в новогоднюю ночь напал на свою бывшую сожительницу, укусил её за щеку, отобрал телефон, ключи и скрылся на её автомобиле.

Инцидент произошёл 1 января около 23:30 в парадной дома на улице Чехова в Тосно. Потерпевшая, 37-летняя местная жительница, заявила, что её бывший сожитель совершил на неё нападение, в ходе которого он укусил её за лицо, после чего похитил мобильный телефон, ключи от её Opel Astra и уехал на этой машине, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В ходе оперативных мероприятий удалось установить, что подозреваемый скрылся в Москве. 23 января тосненские оперативники, находившиеся в рабочей командировке в столице, задержали 28-летнего безработного москвича. Похищенные автомобиль и телефон изъяты.

Фото: Piter.TV