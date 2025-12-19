Пострадавший сотрудник полиции получил серьезные травмы лица и глазницы в Петербурге

Инспектора ДПС госпитализировали.

В Санкт-Петербурге инспектор ДПС был госпитализирован для проведения операции после того, как пассажир автомобиля Mercedes-Benz ударил его по лицу во время конфликта на месте ДТП на проспекте Шаумяна.

Инцидент произошел 23 января около 10:30 утра. Сотрудники ДПС прибыли на место дорожно-транспортного происшествия с участием Mercedes-Benz C-класса и Volkswagen Polo. По предварительной информации, водитель Volkswagen врезалась в остановившийся Mercedes. Во время конфликта пассажир Mercedes, 33-летний гражданин Азербайджана, вышел из автомобиля, начал скандалить и разбил лобовое стекло автомобиля Volkswagen. Он требовал от сотрудников ДПС не оформлять документы по ДТП. В ходе столкновения мужчина ударил инспектора по лицу.

В результате пострадавшему полицейскому диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки на веках и носу, перелом стенок глазницы. Его госпитализировали для проведения хирургического вмешательства.

Нападавший был задержан на месте происшествия. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.