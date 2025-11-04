На Бухарестской улице обновили 2,5 километра покрытия

Работы охватили участок от улицы Димитрова до Малой Балканской улицы.

Во Фрунзенском районе Петербурга отремонтировали 2,5 километра Бухарестской улицы по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Работы охватили участок от улицы Димитрова до Малой Балканской улицы, рассказали 4 сентября в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На объекте уложили свыше 90 тыс. квадратных метров покрытия, переставили бортовые камни, сделали люки колодцев и нанесли разметку. Рядом с магистралью расположены школы, детские сады и Детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова, парк Дружбы, сквер Спасателей, Волковский сквер, парк Интернационалистов и парк Героев-Пожарных.

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе отремонтировали Богатырский проспект.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга