Две девушки оказались под серого колесами BMW

Страшное ДТП произошло на Невском проспекте вблизи Гостиного двора.

Вечером в четверг, 23 сентября, иномарка BMW наехала на двух жительниц Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Водитель серой легковушки пытался избежать столкновения с другим автомобилем и на большой скорости вылетел на пешеходов, которые переходили дорогу "по зебре" на зеленый сигнал светофора. Две девушки быстро выбежали к центру проезжей части, другие две вернулись к тротуару и попали под колеса автомобиля. Свидетели уточняют, что от удара жертвы автолюбителя взлетели в воздух и упали на асфальт. В результате ДТП девушки получили серьезные травмы. Их госпитализировали в городской стационар.

Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водитель въехал в железнодорожный мост на Бухарестской улице и умер.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург