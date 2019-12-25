Водитель въехал в железнодорожный мост на Бухарестской улице

Водителя доставили в больницу в состоянии клинической смерти, позже он скончался.

Смертельное ДТП произошло вечером 23 сентября во Фрунзенском районе Петербурга. Водитель разбился об опору железнодорожного моста.

По данным источника в правоохранительных органах, авария произошла около 19:10. Неизвестный водитель ехал на автомобиле ВАЗ-2110 по выделенным трамвайным путям на Бухарестской улице от Касимовской улицы к улице Салова. На данном участке он врезался в опору железнодорожного моста. Водителя доставили в больницу в состоянии клинической смерти.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы и другие травмы. Врачам не удалось его спасти, тело было доставлено в морг.

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Фото: Piter.tv