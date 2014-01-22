На Пограничника Гарькавого насмерть сбили женщину с собакой

Погибшая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В ночь на 24 сентября в Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Возле дома №39 на улице Пограничника Гарькавого автомобиль сбил женщину с собакой. Об этом сообщили очевидцы в сети.

По словам свидетелей происшествия, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Сбившая ее машина неслась на огромной скорости – тело петербурженки отбросило на 30 метров от перехода. Водитель с места аварии скрылся.

На вид женщине около 40-50 лет. От полученных травм она скончалась. Также погибла и собака петербурженки.

Ранее в ДТП в Ленобласти скончалась 82-летняя пенсионерка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб