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На Пограничника Гарькавого насмерть сбили женщину с собакой
Сегодня, 8:18
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

На Пограничника Гарькавого насмерть сбили женщину с собакой

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Погибшая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В ночь на 24 сентября в Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Возле дома №39 на улице Пограничника Гарькавого автомобиль сбил женщину с собакой. Об этом сообщили очевидцы в сети.

По словам свидетелей происшествия, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Сбившая ее машина неслась на огромной скорости – тело петербурженки отбросило на 30 метров от перехода. Водитель с места аварии скрылся.

На вид женщине около 40-50 лет. От полученных травм она скончалась. Также погибла и собака петербурженки.

Ранее в ДТП в Ленобласти скончалась 82-летняя пенсионерка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, смертельное дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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