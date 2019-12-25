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В ДТП в Ленобласти скончалась 82-летняя пенсионерка
Сегодня, 9:08
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В ДТП в Ленобласти скончалась 82-летняя пенсионерка

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Водитель сбил ее в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП в Ленобласти скончалась пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобасти.

Авария произошла на автодороге "СПб – Южное полукольцо" 22 сентября около 17:00. По предварительной информации, 53-летний водитель Chevrolet в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на переходившую проезжую часть 82-летнюю пенсионерку.

Пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне водитель ВАЗ погиб после столкновения с деревом в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: пенсионерка, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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