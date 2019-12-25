В ДТП в Ленобласти скончалась 82-летняя пенсионерка

В результате ДТП в Ленобласти скончалась пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобасти.
Авария произошла на автодороге "СПб – Южное полукольцо" 22 сентября около 17:00. По предварительной информации, 53-летний водитель Chevrolet в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на переходившую проезжую часть 82-летнюю пенсионерку.
Пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне водитель ВАЗ погиб после столкновения с деревом в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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