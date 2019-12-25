Во Всеволожском районе пенсионерка погибла при столкновении с самосвалом

Смертельное ДТП случилось в деревне Матокса.

В деревне Матокса Всеволожского района Ленинградской области произошло смертельное дорожно‑транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль Hyundai Tucson и самосвал. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительным данным, 74‑летняя женщина, управлявшая кроссовером, выезжала со второстепенной дороги и не уступила путь грузовому транспорту. Удар был такой силы, что пенсионерку зажало внутри салона. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – она скончалась на месте аварии. Водитель самосвала также пострадал, характер его повреждений не уточняется.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые начали проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения, включая скорость движения и состояние дорожного покрытия.

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти. Водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Фото: Piter.TV