Водитель ВАЗ погиб после столкновения с деревом в Ленобласти

Ночью 22 сентября в Лодейнопольском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба ЛО.
ДТП произошло на 8-м километре дороги Доможирово-Алеховщина. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево.
Автомобилист скончался от полученных травм, пассажир получил травмы. Пострадавшего деблокировали спасатели.
Ранее в Ленобласти еще один водитель иномарки врезался в дерево и погиб.
Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО
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