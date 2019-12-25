Водитель ВАЗ погиб после столкновения с деревом в Ленобласти

ДТП произошло на 8-м километре дороги Доможирово-Алеховщина.

Ночью 22 сентября в Лодейнопольском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба ЛО.

ДТП произошло на 8-м километре дороги Доможирово-Алеховщина. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево.

Автомобилист скончался от полученных травм, пассажир получил травмы. Пострадавшего деблокировали спасатели.

Ранее в Ленобласти еще один водитель иномарки врезался в дерево и погиб.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО