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В Ленобласти водитель иномарки врезался в дерево и погиб
Сегодня, 10:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти водитель иномарки врезался в дерево и погиб

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Пассажирка от госпитализации отказалась.

В Ленинградской области погиб водитель после того, как врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

ДТП произошло 19 сентября на трассе трассе Молодежное – Верхнее Черкасово. По предварительной информации, водитель иномарки начал обгон, но увидел другой автомобиль на встречной полосе движения. Чтобы не столкнуться со встречным автомобилем, водитель съехал в кювет и там врезался в дерево.

Водитель скончался на месте от полученных травм. Также в автомобиле находилась 22-летняя пассажирка, от госпитализации она отказалась.

На выходных в Ленобласти байкер погиб после падения в реку.

Фото: pexels

Теги: врезался в дерево, смертельное дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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