В Ленобласти водитель иномарки врезался в дерево и погиб

Пассажирка от госпитализации отказалась.

В Ленинградской области погиб водитель после того, как врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

ДТП произошло 19 сентября на трассе трассе Молодежное – Верхнее Черкасово. По предварительной информации, водитель иномарки начал обгон, но увидел другой автомобиль на встречной полосе движения. Чтобы не столкнуться со встречным автомобилем, водитель съехал в кювет и там врезался в дерево.

Водитель скончался на месте от полученных травм. Также в автомобиле находилась 22-летняя пассажирка, от госпитализации она отказалась.

На выходных в Ленобласти байкер погиб после падения в реку.

Фото: pexels