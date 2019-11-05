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В Ленобласти байкер погиб после падения в реку
Сегодня, 10:26
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В Ленобласти байкер погиб после падения в реку

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Три дня назад 29-летний мужчина отмечал свой день рождения.

В Приозерском районе Ленобласти накануне, 18 сентября, произошло страшное ДТП, в результате которого погиб молодой мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером в деревне Удальцово 29-летний байкер на мотоцикле упал в реку Сосновка. Он скончался от полученных травм до прибытия медиков. 

Погибшим оказался житель Петербурга, который тремя днями ранее отмечал свой последний день рождения. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Большой Ижоре погиб мужчина в камуфляже под колесами электрички.

Фото: Pexels

Теги: авария с участием байкера, мотоциклист, река сосновка
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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