Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке мотоцикла

Универсального варианта для всех не существует.

Выбор мотоцикла не стоит сводить к внешнему виду и объему двигателя. При покупке важно учитывать опыт водителя, назначение техники, ее массу и особенности управления. Ошибка на этом этапе может обернуться не только лишними расходами, но и проблемами с безопасностью. Об основных нюансах выбора рассказал специалист, передает 110km.ru.

Прежде всего будущему владельцу нужно проверить, какая категория водительских прав у него открыта. От этого напрямую зависит, какую технику можно использовать на дороге. Для легких мотоциклов предусмотрена категория A1, тогда как более мощные модели требуют категории A. Поэтому определяться с конкретным байком стоит только после того, как понятны юридические ограничения.

Не менее важен сценарий использования. Мотоцикл для ежедневных поездок по городу и техника для дальних путешествий — далеко не одно и то же. Для города обычно важны небольшой вес, маневренность и удобная посадка. Для продолжительных маршрутов больше подходят туристические модели, которые обеспечивают защиту от ветра и позволяют перевозить багаж.

При этом универсального варианта для всех не существует. Круизеры отличаются низкой посадкой, но могут оказаться слишком тяжелыми для неопытного владельца. Спортивные модели требуют хорошей физической подготовки и навыков управления. Туристические эндуро удобны в поездках на большие расстояния, однако их габариты и масса также требуют привыкания. Отдельный вариант — электромотоциклы: в городе они могут быть практичным решением, но при дальних поездках приходится учитывать запас хода и доступность зарядных станций.

Специалисты советуют не выбирать технику только по фотографии или после короткого осмотра. Перед покупкой желательно совершить пробную поездку и оценить, насколько удобно доставать ногами до земли, поворачивать руль, удерживать мотоцикл на малой скорости и пользоваться органами управления.

Начинающим мотоциклистам также не стоит сразу стремиться к максимальной мощности. Гораздо важнее предсказуемое поведение техники и наличие электронных систем безопасности. В частности, полезными могут оказаться ABS, трекшн-контроль и различные режимы езды. Даже опытным водителям после длительного перерыва специалисты рекомендуют освежить навыки и пройти дополнительные занятия.

Наконец, при покупке необходимо заранее рассчитать полную стоимость владения. Помимо цены самого мотоцикла, придется потратиться на страховку, налог, техническое обслуживание, расходные материалы и экипировку. При покупке подержанной техники список расходов может заметно увеличиться: после сделки нередко требуется заменить шины, тормозные колодки или провести обслуживание. Экономить на экипировке при этом особенно рискованно — именно она является одним из главных элементов защиты мотоциклиста.

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Фото: Piter.tv (архив)