В Большой Ижоре погиб мужчина в камуфляже под колесами электрички

По предварительным данным, мужчина вышел из кустов на железнодорожное полотно из-за кустов.

В ночь на 18 сентября в Большой Ижоре мужчина в камуфляже погиб под колесами электрички "Петербург – Калище". Об этом сообщает "47news" со ссылкой на УТ МВД по СЗФО.

Ночь в Ломоносовском районе Петербурга, в нескольких метрах от переезда на улице Астанина сбили пешехода. По предварительным данным, мужчина вышел из кустов на железнодорожное полотно из-за кустов. Известно, что погибшему около 40 лет, он был одет в джинсы и камуфляжную куртку. На данный момент все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее с 11 сентября в Солнечном перестанет работать пригородная касса.

Фото: Piter.tv



