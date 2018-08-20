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В Большой Ижоре погиб мужчина в камуфляже под колесами электрички
Сегодня, 17:09
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Большой Ижоре погиб мужчина в камуфляже под колесами электрички

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По предварительным данным, мужчина вышел из кустов на железнодорожное полотно из-за кустов.

В ночь на 18 сентября в Большой Ижоре мужчина в камуфляже погиб под колесами электрички "Петербург – Калище". Об этом сообщает "47news" со ссылкой на УТ МВД по СЗФО.

Ночь в Ломоносовском районе Петербурга, в нескольких метрах от переезда на улице Астанина сбили пешехода. По предварительным данным, мужчина вышел из кустов на железнодорожное полотно из-за кустов. Известно, что погибшему около 40 лет, он был одет в джинсы и камуфляжную куртку. На данный момент все детали произошедшего устанавливаются. 

Ранее с 11 сентября в Солнечном перестанет работать пригородная касса.

Фото: Piter.tv

 


 

Теги: большая ижора, погиб под колесами электрички, улица астанина
Категории: Новости СПб, ДТП, Лента новостей, Происшествия,

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