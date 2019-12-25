Смертельное ДТП с участием автобуса у Большой Ижоры обернулось уголовным делом

В аварии пострадали шестеро пассажиров, один из них погиб в больнице.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) после ДТП с автобусом в Ломоносовском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 24 октября у деревни Большая Ижора рейсовый автобус №672 под управлением 63-летнего водителя столкнулся с "Газелью" ровесника.

В аварии пострадали шестеро пассажиров, один из них погиб в больнице. Управлявшего автобусом госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести. Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти