Смертельное ДТП с участием автобуса у Большой Ижоры обернулось уголовным делом
Сегодня, 16:31
В аварии пострадали шестеро пассажиров, один из них погиб в больнице.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) после ДТП с автобусом в Ломоносовском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 24 октября у деревни Большая Ижора рейсовый автобус №672 под управлением 63-летнего водителя столкнулся с "Газелью" ровесника. 

В аварии пострадали шестеро пассажиров, один из них погиб в больнице. Управлявшего автобусом госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести. Расследование продолжается. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: большая ижора, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

