С 11 сентября в Солнечном перестанет работать пригородная касса

Билеты на электрички можно купить в транспорте у контролера.

В связи с сезонным уменьшением пассажиропотока 11 сентября в Солнечном закроют пригородную кассу. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Проездной билет пассажиры смогут приобрести в электричке у контролера-кассира. Отмечается, что дополнительная плата с пассажиров, отправляющихся от остановочного пункта Солнечное, взиматься не будет. В организации напоминают, что проездной документ можно купить и через приложение "РЖД пассажирам".

Ранее на Piter.tv сообщили, что ОЖД назначила дополнительные поезда в ноябрьские праздники.

Фото: Piter.tv