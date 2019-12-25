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С 11 сентября в Солнечном перестанет работать пригородная касса
Сегодня, 11:32
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С 11 сентября в Солнечном перестанет работать пригородная касса

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Билеты на электрички можно купить в транспорте у контролера.

В связи с сезонным уменьшением пассажиропотока 11 сентября в Солнечном закроют пригородную кассу. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Проездной билет пассажиры смогут приобрести в электричке у контролера-кассира. Отмечается, что дополнительная плата с пассажиров, отправляющихся от остановочного пункта Солнечное, взиматься не будет. В организации напоминают, что проездной документ можно купить и через приложение "РЖД пассажирам".

Ранее на Piter.tv сообщили, что ОЖД назначила дополнительные поезда в ноябрьские праздники.

Фото: Piter.tv

Теги: ржд, солнечное, электрички
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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