ОЖД назначила дополнительные поезда в ноябрьские праздники

Поезда пойдут 3, 4, 6 ноября.

В пятницу, 3 сентября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о назначении дополнительных поездов на ноябрьские праздники.

Составы будут курсировать из Петербурга в Архангельск и Сонково, из Петрозаводска, Костомукши, Великих Лук в Петербург, а также между Петрозаводском и Костомукшей.

Приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД или в его приложении, а также в кассах дальнего следования. Отмечается, что все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов.

Ранее мы писали, что "Орланы" будут курсировать по маршруту Лодейное Поле – Сортавала до конца года.

Фото: Piter.tv