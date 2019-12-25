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ОЖД назначила дополнительные поезда в ноябрьские праздники
Сегодня, 13:31
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ОЖД назначила дополнительные поезда в ноябрьские праздники

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Поезда пойдут 3, 4, 6 ноября.

В пятницу, 3 сентября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о назначении дополнительных поездов на ноябрьские праздники. 

Составы будут курсировать из Петербурга в Архангельск и Сонково, из Петрозаводска, Костомукши, Великих Лук в Петербург, а также между Петрозаводском и Костомукшей. 

Приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД или в его приложении, а также в кассах дальнего следования. Отмечается, что все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов.

Ранее мы писали, что "Орланы" будут курсировать по маршруту Лодейное Поле – Сортавала до конца года.

Фото: Piter.tv

Теги: ожд, петербург, праздники ноябрь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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