Маршрут запустили в начале лета, за это время он показал свою востребованность у пассажиров.

Накануне, 1 сентября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, что период курсирования "Орланов" на маршруте Лодейное Поле – Сортавала продлевается до конца года.

Маршрут запустила компания АО "СЗППК" в июне. За лето он показал свою востребованность у пассажиров, в связи с чем и продлили период курсирования рельсовых автобусов.

"Орланы" идут по маршруту каждый день, а расписание рельсовых автобусов удобно состыковано с электропоездами "Ласточка" Санкт-Петербург – Петрозаводск и скоростными судами "Метеор" на остров Валаам. Маршрут поезда также проходит через Горный парк "Рускеала".

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Фото: телеграм-канал / "СПб-Главный"