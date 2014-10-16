Накануне, 1 сентября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, что период курсирования "Орланов" на маршруте Лодейное Поле – Сортавала продлевается до конца года.
Маршрут запустила компания АО "СЗППК" в июне. За лето он показал свою востребованность у пассажиров, в связи с чем и продлили период курсирования рельсовых автобусов.
"Орланы" идут по маршруту каждый день, а расписание рельсовых автобусов удобно состыковано с электропоездами "Ласточка" Санкт-Петербург – Петрозаводск и скоростными судами "Метеор" на остров Валаам. Маршрут поезда также проходит через Горный парк "Рускеала".
Ранее мы писали, что в 2021 году услугами ОЖД воспользовались 96 млн пассажиров.
Фото: телеграм-канал / "СПб-Главный"
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