Задержаны мужчины, ограбившие магазин в Большой Ижоре на 13 тыс. рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские Ломоносовского района задержали грабителей, которые вынесли товары из магазина. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 22 июля обратился директор торговой точки в поселке Большая Ижора на Приморском шоссе. По словам 41-летнего мужчины, трое похитителей забрали продукты на общую сумму 13 тыс. рублей и скрылись на автомобиле Hyundai Solaris. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

На проспекте Большевиков накануне остановили указанную машину и задержали ее 34-летнего водителя. В Кудрово и на Московском проспекте поймали грабителей в возрасте 35 лет и 31 года. Все они помещены в отдел.

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Фото: Piter.TV