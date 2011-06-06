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Задержаны мужчины, ограбившие магазин в Большой Ижоре на 13 тыс. рублей
Сегодня, 11:51
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Задержаны мужчины, ограбившие магазин в Большой Ижоре на 13 тыс. рублей

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские Ломоносовского района задержали грабителей, которые вынесли товары из магазина. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 22 июля обратился директор торговой точки в поселке Большая Ижора на Приморском шоссе. По словам 41-летнего мужчины, трое похитителей забрали продукты на общую сумму 13 тыс. рублей и скрылись на автомобиле Hyundai Solaris. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

На проспекте Большевиков накануне остановили указанную машину и задержали ее 34-летнего водителя. В Кудрово и на Московском проспекте поймали грабителей в возрасте 35 лет и 31 года. Все они помещены в отдел. 

Ранее на Piter.TV: ограбивший спящего знакомого на Ветеранов отправлен в колонию на 4 года. 

Фото: Piter.TV 

Теги: большая ижора, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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