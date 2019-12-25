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В поселке Большая Ижора пятилетний мальчик ушел от пьяной матери
Сегодня, 8:46
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В поселке Большая Ижора пятилетний мальчик ушел от пьяной матери

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Когда женщина уснула, ребенок отправился домой.

В Ломоносовском районе Ленобласти пятилетний ребенок ушел из дома от пьяной матери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Мальчика обнаружила жительница поселка Большая Ижора вечером 31 мая на Приморском шоссе. Правоохранители установили, что 33-летняя мать употребляла спиртные напитки в неустановленном месте, с собой она взяла сына. Когда женщина уснула, ребенок отправился домой. Позже его передали 64-летней бабушке. 

Мать состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних, ранее привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В этот раз она получила "административку" по той же статье. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвого лихача в Коммунаре задерживали со стрельбой. В отношении него составили сразу несколько административных протоколов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: большая ижора, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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