В поселке Большая Ижора пятилетний мальчик ушел от пьяной матери

Когда женщина уснула, ребенок отправился домой.

В Ломоносовском районе Ленобласти пятилетний ребенок ушел из дома от пьяной матери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Мальчика обнаружила жительница поселка Большая Ижора вечером 31 мая на Приморском шоссе. Правоохранители установили, что 33-летняя мать употребляла спиртные напитки в неустановленном месте, с собой она взяла сына. Когда женщина уснула, ребенок отправился домой. Позже его передали 64-летней бабушке.

Мать состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних, ранее привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В этот раз она получила "административку" по той же статье.

Ранее на Piter.TV: нетрезвого лихача в Коммунаре задерживали со стрельбой. В отношении него составили сразу несколько административных протоколов.

Фото: Piter.TV