Нетрезвого лихача в Коммунаре задерживали со стрельбой

На 20-летнего нарушителя составили сразу несколько административных протоколов.

Полицейские со стрельбой задерживали пьяного лихача в Гатчинском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Госавтоинспекции в минувшие выходные проводили плановую операцию "Нетрезвый водитель". В ходе мероприятия 1 июня на Ленинградском шоссе в Коммунаре правоохранители попытались остановить машину "ВАЗ 2105", водитель которой вел себя неадекватно, нарушая ПДД. Было организовано преследование нарушителя, однако требования об остановке он игнорировал и, превысив скорость, хотел скрыться. Тогда полиция решила применить табельное оружие, в результате никто не пострадал.

На улице Бумажников лихач остановился и побежал в лес, беглеца догнали и задержали. На 20-летнего нарушителя составили сразу несколько административных протоколов: по ч. 4 ст. 12.15, ч. 1 ст. 12.1, ч. 2 ст. 12.27 и 19.3 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан водитель каршеринга, устроивший опасную гонку с полицией.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти