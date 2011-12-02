В Петербурге задержан водитель каршеринга, устроивший опасную гонку с полицией

Лихач попытался скрыться, но не смог.

2 мая около 22:00 сотрудники ДПС Кировского района Петербурга заметили автомобиль Cherry, арендованный через каршеринг, который двигался с нарушениями. При попытке остановить машину водитель резко увеличил скорость и попытался скрыться.

Полицейские начали преследование, в ходе которого нарушитель 10 раз выехал на встречную полосу, 6 раз проехал на красный свет, 3 раза нарушил требования разметки и двигался по тротуару, создавая угрозу пешеходам. Финалом опасной гонки стало столкновение с Ford Transit, после чего водитель бросил автомобиль и попытался скрыться.

В ходе административного расследования сотрудники ГИБДД установили личность водителя — им оказался 31-летний мужчина. Он был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составили 25 административных протоколов за нарушения ПДД. Теперь нарушителю грозит крупный штраф, лишение прав и возможное уголовное дело за оставление места ДТП и опасную езду.

Видео: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области