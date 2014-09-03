Двух жителей Лодейного Поля арестовали по подозрению в убийстве в 2012 году

По предварительным данным, они совершили убийство ранним утром 1 января 2012 года.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России удалось раскрыть убийство, совершенное 13 лет назад в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В лесу около Лодейного Поля 3 января 2012 года были найдены тела двух местных жителей, 31 года и 40 лет. На телах были множественные колото-резанные раны и несколько огнестрельных ранений. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), но подозреваемых найти не удалось.

Спустя 13 лет полицейские воссоздали картину случившегося и установили личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых лодейнопольцев, 47 и 48 лет. По предварительным данным, они совершили убийство ранним утром 1 января. Один из подозреваемых с целью убийства на фоне личных неприязненных отношений выстрелил в мужчин из пистолета, второй – добил пострадавших ножом и киянкой. После совершения преступления оружие мужчины выбросили в реку Свирь.

Оба фигуранта задержаны оперативниками по местам жительства. Им избрана мера пресечения – арест.

Ранее в Петербурге были задержаны подозреваемые в убийстве гражданина стран Восточной Азии в 2003 году.

