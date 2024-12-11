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У елки на Дворцовой площади неизвестный избил петербуржца
Сегодня, 10:59
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У елки на Дворцовой площади неизвестный избил петербуржца

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У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В Петербурге полицейские устанавливают обстоятельства избиения мужчины. Об этом пишет 78.ru. 

Накануне к медикам обратился 36-летний горожанин с проспекта Тореза, его перенаправили в Мариинскую больницу. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 

Мужчина заявил, что на него напал неизвестный на Дворцовой площади у главной елки. Потерпевший был отпущен домой в удовлетворительном состоянии. 

Агрессора ищут правоохранители. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцу предъявили обвинение в убийстве знакомого на Рождество. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дворцовая площадь, нападение на мужчину
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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