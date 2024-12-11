У елки на Дворцовой площади неизвестный избил петербуржца

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В Петербурге полицейские устанавливают обстоятельства избиения мужчины. Об этом пишет 78.ru.

Накануне к медикам обратился 36-летний горожанин с проспекта Тореза, его перенаправили в Мариинскую больницу. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Мужчина заявил, что на него напал неизвестный на Дворцовой площади у главной елки. Потерпевший был отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

Агрессора ищут правоохранители.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцу предъявили обвинение в убийстве знакомого на Рождество.

Фото: Piter.TV