Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения петербуржца мигрантами в Красном Селе

Компания мигрантов напала на молодого человека.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении петербуржца. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 13 августа.

Отмечается, что компания мигрантов избила молодого человека в Красном Селе. По данному факту следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу организовали процессуальную проверку.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад по обстоятельствам произошедшего. Пресс-служба СК РФ

Ранее в Петербурге задержали студентку колледжа за организацию незаконной миграции.

Фото: Информационный центр СК РФ