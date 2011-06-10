  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения петербуржца мигрантами в Красном Селе
Сегодня, 22:28
161
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения петербуржца мигрантами в Красном Селе

0 0

Компания мигрантов напала на молодого человека.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении петербуржца. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 13 августа. 

Отмечается, что компания мигрантов избила молодого человека в Красном Селе. По данному факту следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу организовали процессуальную проверку. 

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад по обстоятельствам произошедшего.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее в Петербурге задержали студентку колледжа за организацию незаконной миграции.

Фото: Информационный центр СК РФ

Теги: александр бастрыкин, мигранты, нападение на мужчину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии