Задержан угрожавший грузчику муляжом гранаты и пневматом на улице Турку

Конфликт возник из-за лифта.

На улице Турку во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 59-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в полиции, сегодня, 21 декабря, около четырёх часов дня в полицию поступило сообщение от грузчика одной из транспортных компаний. Он заявил, что во время погрузочно-разгрузочных работ у дома № 11 корпус 2 по улице Турку у него возник конфликт с неизвестным из-за использования лифта. В ходе ссоры незнакомец угрожал грузчику гранатой и пневматическим пистолетом.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. По подозрению в совершении преступления был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции 59-летний житель соседнего дома.

При задержании у мужчины были изъяты муляж гранаты, нож в ножнах и пневматический пистолет. Изъятое направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие.

Ранее Piter.TV сообщал, что найденную в чемодане в подвале на Невском задушили подушкой.

Фото: Piter.TV