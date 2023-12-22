Кировский полумарафон в Петербурге состоится летом

В Петербурге отменили "I Кировский Полумарафон Спортмастер ПРО, посвященный Дню Победы", который должен был состояться 28 апреля. Об этом сообщили в группе "Колючие СтарТы" во "Вконтакте".
Мероприятие перенесли на лето, однако дата не уточняется. Организаторы полумарафона пояснили, что решение связано с "дополнительной организационной нагрузкой при перекрытии дорожного движения".
28 апреля Кировский полумарафон не состоится!!! Перенос на лето в связи с дополнительной организационной нагрузкой при перекрытии дорожного движения.
Пресс-служба забега "I Кировский Полумарафон Спортмастер ПРО, посвященный Дню Победы"
Зарегистрированные участники могут перенести свою заявку на другие два забега. На данный момент решается вопрос о возвращении стартовых взносов спортсменам.
Ранее мы рассказывали о том, что спортивные мероприятия перекроют центр Петербурга 30 апреля.
Фото: ВКонтакте / Колючие СтарТы
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