Звёзды шоу "Титаны 2" откроют полумарафон на Крестовском острове в Петербурге

Участники легендарного силового реалити дадут старт забегу на фоне главных достопримечательностей города.

13 апреля в Санкт-Петербурге команда PushkinRun проведёт весенний "Арена полумарафон". Особенностью события станет участие знаменитостей из второго сезона шоу "Титаны" — Дарьи Наваррской, Антона Борздыго и Константина Степанова. Они дадут старт забегу вместе с горожанами, поддерживая спортивный дух мероприятия.

Дарья Наваррская, известная как участница шоу и профессиональная спортсменка, поделилась своими ожиданиями: "Марафон — это не просто бег. Это выбор: с кем ты, зачем и как идёшь к цели. Хочу быть частью движения петербуржцев, которые не останавливаются — ни на дорожке, ни в жизни. Мечтаю прочувствовать каждый момент — от стартового волнения до радости финиша, встретить команду "Титанов" и, конечно, сделать фото с Кержаковым".

Антон Борздый, начальник центральной пожарно-спасательной части города, также присоединится к полумарафону. Для Константина Степанова, мастера спорта по бодибилдингу и гребле, забег станет ещё одним испытанием. Он отметил: "Бегаю с 2010 года, за плечами — 10 марафонов и Ironman. К этому старту не готовился отдельно: работаю над силой и выносливостью одновременно. С братом Олегом Виллардом тренируемся без перерывов — у нас нет межсезонья". Степанов добавил, что PushkinRun привлекает его атмосферой и энергетикой, а плохая погода не станет препятствием: "Я моржую — ни дождь, ни вирусы не страшны".

Участникам предложат дистанции 5, 10 и 21,1 км. Трасса пройдёт через ключевые современные объекты города: стадион "Газпром Арена", небоскрёб "Лахта Центр", Западный скоростной диаметр и Яхтенный мост. Организаторы подчёркивают, что полумарафон объединит тех, кто стремится к новым достижениям — как в спорте, так и в жизни.

