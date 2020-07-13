Пожарный из Петербурга Антон Борздый рассказал об участии в шоу "Титаны"

Мужчина подчеркнул, как важна роль личного примера в командной работе.

В Высшей школе менеджмента СПбГУ состоялся Молодёжный день Национальной премии "Хедлайнеры ESG-принципов 2025", проведённый агентством по коммуникациям в сфере устойчивого развития ESG Media. Мероприятие проходило в рамках проектов "Газпром-Медиа Холдинг" — Медиаклуба ТНТ и платформы "PROфнавигатор".

Одним из ярких гостей мероприятия стал Антон Борздый, начальник Центральной пожарно‑спасательной части Санкт‑Петербурга, известный широкой аудитории благодаря участию во втором сезоне телешоу "Титаны" и проекте "Титаны. Битва сезонов" на канале ТНТ. В панельной сессии "Устойчивое развитие в мире спорта" Антон выступал вместе с легендарными спортсменами и общественными деятелями: Вячеславом Фетисовым, Александром Медведевым, Мариной Богомягковой, Дмитрием Зиминым, Геннадием Титовым, Валерией Черток и Никитой Киевцевым.

Участники сессии рассуждали о важности спорта в становлении личности, его влиянии на карьеру и профессиональном росте, а также давали полезные рекомендации молодым специалистам. Борздый обратил внимание на сходство между участием в телепередаче "Титаны" и работой пожарного: оба требуют максимальной концентрации и выносливости.

В "Титанах" ты сталкиваешься с экстремальными нагрузками, но это очень похоже на нашу работу: нужно быстро принимать решения, работать на пределе возможностей, помогать команде. Это не просто развлечение — это проверка характера, как и в пожарной охране. Каждый день мы выполняем серьёзные задачи, которые связаны со спасением жизней людей, с риском для своей собственной жизни. Антон Борздый, начальник Центральной пожарно‑спасательной части Санкт‑Петербурга, участник телешоу "Титаны" и "Титаны. Битва сезонов"

Участник поделился подробностями ежедневных тренировок в своей части: дважды в день сотрудники посвящают полтора часа физическим упражнениям — утреннюю разминку проводят через общий тренинг (бег, приседания, подтягивания), а вторую половину дня используют для специфических испытаний (быстрое облачение в боевую форму, подъём на верхние этажи, обучение работе с оборудованием).

Борздый рассказал молодежи, как важна роль личного примера в командной работе. Своим участием "Титанах" пожарный хотел доказать, что сила духа, стремление к успеху и дисциплина важны каждому человеку, независимо от профессии.

Моё участие в шоу "Титаны" зарядило в том числе и других пожарных. Личный пример всегда даёт энергию на новые высоты — и это отражается на нашей работе каждый день. Антон Борздый, начальник Центральной пожарно‑спасательной части Санкт‑Петербурга, участник телешоу "Титаны" и "Титаны. Битва сезонов"

Ежегодно премия "Хедлайнеры ESG-принципов" проводит конкурс среди сотен кандидатов, приглашая на площадку специалистов, предпринимателей, государственных служащих и активистов, стремящихся внедрять принципы устойчивого развития в бизнесе и обществе.

Фото: премия ESG; пресс-служба ТНТ