Названы участники четвёртого сезона шоу "Титаны" из Петербурга

Участники четвертого сезона представляют разные виды спорта — от традиционных олимпийских дисциплин до экстремальных видов.

Телеканал ТНТ объявил имена участников из Петербурга, которые войдут в четвёртый сезон спортивного шоу "Титаны". Участники предыдущих сезонов вновь встретятся на арене, чтобы побороться друг с другом в новых испытаниях, созданных искусственным интеллектом, и определить сильнейшего атлета.

Одним из героев нового сезона станет спортсмен Никита Ушнев, чемпион Высшей хоккейной лиги России, обладатель кубка Италии, игрок сборной России, бронзовый призёр МХЛ.

Возвращаться в шоу „Титаны" я буду с огромнейшим удовольствием! Мне очень хочется повторить этот опыт. С одной стороны — я уже верю в себя, но с другой стороны — я понимаю, что это битва сезонов. Моя главная цель — не вылететь в первой серии, а остальное — что будет, то будет. Я буду стараться экономить силы и делать всё, чтобы зацепиться за следующий этап. Очень интересно, какие будут испытания, потому что — то, что было в третьем сезоне — это что-то невероятное! Буду также искать жену, потому что жену я себе ещё не нашёл. Главная цель — найти свою любовь, остальное — уже второстепенное. Никита Ушнев, чемпион Высшей хоккейной лиги России, обладатель кубка Италии, игрок сборной России, бронзовый призёр МХЛ

Ещё одна героиня — мастер спорта по гимнастике и паркуру Елизавета Исаева, для которой повторное участие стало большим личным достижением:

В первую очередь я невероятно счастлива. До сих пор не верится, что я снова оказалась в этом проекте и буду участвовать в битве сильнейших. Когда пришло приглашение, я расплакалась от счастья — после окончания сезона была пустота, очень не хватало этих ощущений и испытаний. При этом я понимаю, что это битва сильнейших, и переживания никуда не делись. Перерыв между сезонами был минимальным, но мы остались заряженными. Самое главное, что дал прошлый сезон, — ушёл страх. Ты уже понимаешь, как всё устроено. И "Титаны" — это в первую очередь про терпение и умение не сдаваться. Елизавета Исаева, мастер спорта по гимнастике и паркуру

Помимо перечисленных, участие в шоу примут ещё шестеро петербургских спортсменов: семикратный чемпион России по BMX freestyle Константин Андреев, начальник центральной пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Антон Борздый, хирург, каскадёр и КМС по рукопашному бою Виссарион Лобжанидзе, пожарный и мастер спорта по пожарно-прикладному спорту и бодибилдингу Артём Ясницкий, мастер спорта по гребле на ялах и бодибилдингу Олег Виллард и мастер спорта по гребле на ялах и бодибилдингу Константин Степанов.

Участники четвертого сезона представляют разные виды спорта — от традиционных олимпийских дисциплин до экстремальных видов. Испытания, предложенные участникам, требуют сочетания физической силы, скорости реакции, координации движений и психологической выдержки. Опыт предыдущих сезонов не даёт никаких привилегий — каждый стартует с нуля.

Ранее стало известно, что в проекте выступит и петербургский хоккеист Георгий Славороссов. Специально для поклонников шоу телеканал ТНТ подготовил интерактивное мероприятие: 8 января 2026 года на льду парка культуры и отдыха имени Кирова состоится DJ-сет, а в 17:40 зрители смогут присоединиться к тренировочной разминке с участием Георгия, который расскажет о базовых упражнениях и секретах профессиональной подготовки хоккеиста и тренера.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский спортсмен Георгий Славороссов возвращается в четвертый сезон шоу "Титаны".

Фото: пресс-служба ТНТ