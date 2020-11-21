Петербургский спортсмен Георгий Славороссов возвращается в четвертый сезон шоу "Титаны"

Георгий имеет звание кандидата в мастера спорта по хоккею с шайбой, он становился шестикратным чемпионом Санкт-Петербурга и вице-чемпионом РФ.

Телеканал ТНТ объявил имя нового участника четвертого сезона спортивного шоу "Титаны". Им стал петербуржец Георгий Славороссов – фитнес-тренер и профессиональный хоккеист, ранее принимавший участие в третьем сезоне шоу. Георгий имеет звание кандидата в мастера спорта по хоккею с шайбой, он становился шестикратным чемпионом Санкт-Петербурга и вице-чемпионом РФ.

Георгий выразил чувства радости и удовлетворения повторным участием в проекте:

Я безмерно счастлив снова вернуться на проект. Это уже что-то родное! Определенно, я набрался сил и смелости и готов превзойти себя. Не сомневаюсь, что будет много обсуждений, но я, прежде всего, буду оставаться собой, а там – у каждого своя правда. Наверное, самое главное, это не только физическая, но и моральная подготовка. Я уже знаю, что нас примерно ждёт, понимаю, что каждый съёмочный день будет длиться очень и очень долго, поэтому, в первую очередь, я благодарен проекту за то, что научил меня выдержке и спокойствию, а также равномерному распределению своих физических сил, с которыми я зайду в новый сезон. Георгий Славороссов, фитнес-тренер, хоккеист, участник четвертого сезона спортивного шоу "Титаны"

Четвёртая серия шоу "Титаны" предусматривает возвращение участников предыдущих сезонов, которые встретятся друг с другом в формате соревнований между сезонами. Сценарии заданий разработаны искусственным интеллектом, учитывающим массивы данных, и направлены на проверку основных качеств спортсменов: силы, ловкости, быстроты реакции и координации движений. Преимущество опыта прежних сезонов исключено, все соревнуются на равных условиях.

8 января 2026 года в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова состоится специальное мероприятие, организованное каналом ТНТ – ледовая вечеринка с диджейским выступлением. Перед началом сеанса в 17:40 зрители смогут пройти специальную подготовку на льду, проводимую лично Георгием Славоросовым. Хоккейный специалист продемонстрирует элементарные упражнения и даст рекомендации по безопасной технике катания, используя собственный тренерский и профессиональный опыт.

Шоу "Титаны" – спортивное состязание на телеканале ТНТ, в котором участвуют самые сильные спортсмены страны, борющиеся за титул чемпиона и внушительный денежный приз.

Фото: ТНТ