ТНТ представил телепремьеры 2026 года на бизнес-завтраке в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла презентация нового телесезона ТНТ. Мероприятие состоялось 11 декабря в Особняке Путилова и было оформлено в концепции "Мы для Luxury, мы для Village". Представители телеканала подвели итоги 2025 года и рассказали о премьерах, которые выйдут в эфир в 2026 году.

Руководитель отдела коммуникации с региональными партнёрами ГПМ Реклама Вера Проскурина отметила, что ТНТ продолжает позиционировать себя как канал для широкой аудитории — "народный, без пафоса, но масштабный". По данным Mediascope, сериалы ТНТ вновь стали лидерами среди комедийных проектов. В десятку самых популярных вошли десять сериалов канала, в том числе работы с участием актёров из Санкт-Петербурга.

В 2026 году канал представит новые проекты, среди которых "Нейровася", "Пора на завод", "Госзащита", "Малой", "Повар под прикрытием", "Тайный город" и другие. Продолжения получат "Полярный", "Реальные пацаны", "СашаТаня", "Телохранители", "Демис и Марина" и ряд других проектов.

ТНТ сохраняет лидерство среди комедийных шоу. В 2025 году семь из десяти самых популярных развлекательных программ выходили именно на этом канале. В их числе Comedy Club, "Стендап Рулетка", "Женский стендап" и "Однажды в России". Весной стартует всероссийский кастинг в новое шоу "Молчание – золото".

Канал продолжит выпуск крупных развлекательных проектов. В числе рейтинговых остаются "Выжить в Самарканде", "Конфетка" и "Ярче звёзд". Новые сезоны этих проектов выйдут в эфир в следующем году. Продолжится и развитие спортивного шоу "Титаны", где уже несколько сезонов участвуют спортсмены из Петербурга.

Также в 2026 году появится новый сезон шоу "Погоня", место действия которого переместится из Москвы в другие регионы России. Ранее в проекте участвовали петербуржцы, среди которых фигурист Алексей Ягудин и актёр Леон Кемстач.

По словам ведущего менеджера отдела коммуникации с региональными партнерами ГПМ Реклама Игоря Щеголькова, премьеры на ТНТ выходят круглогодично, а прайм-тайм-шоу стабильно показывают высокие доли.

Отдельное внимание уделили кинопроектам ТНТ. Канал укрепил позиции в прокате и готовит новые релизы. В 2026 году зрители увидят "Тёщу 2", "Домовёнка Кузю 2", "Королька моей любви", "Олимпийцев", а также новогодний фильм "Невероятные приключения Шурика", который вышел в кино 11 декабря.

Фото: предоставлено ТНТ