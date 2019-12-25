В Петербурге перед судом предстанет бизнесмен, из-за которого ребёнка ударило током на причале

Уголовное дело с обвинительным заключением ушло в суд.

Следственный комитет по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги по размещению прогулочных судов на Крестовском острове. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

По данным следствия, с марта 2025 по апрель 2026-го предприниматель самовольно установил электрический щиток с проводами на металлические конструкции моста, ведущего с берега к железобетонным понтонам, у которых стоят суда. При этом он не обеспечил защиту изоляции проводов.

Из-за этих нарушений 10 августа 11-летний мальчик прикоснулся рукой к опорным конструкциям моста и получил сильный удар током. Ребенок чуть не погиб в воде, ему успели оказать медицинскую помощь. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что ребенка госпитализировали в больницу после удара током в поселке Кирпичное.

Фото: Piter.TV