Из-за полумарафона "Северная столица" в центре Петербурга ограничат движение

Ограничения будут действовать 22 сентября.

В связи с проведением Всероссийских соревнований по легкой атлетике полумарафона "Северная столица" некоторые улицы будут перекрыты 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С 07:30 до 11:00 вводится временное прекращение движения на Сенатской площади в направлении от Адмиралтейского проспекта до Адмиралтейской набережной, Конногвардейском бульваре от Сенатской площади до площади Труда, Адмиралтейском проспекте от Дворцовой площади до Сенатской площади, Исаакиевской площади, Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта, набережной реки Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади, Большой Морской улице от набережной Крюкова канала до набережной реки Мойки, улице Труда от Большой Морской улицы до площади Труда.

Также с 07:30 до 12:00 запретят проезд по Благовещенскому мосту в направлении от Площади Труда до Университетской набережной, набережной Лейтенанта Шмидта от площади Трезини до 16-17 линий В. О., Кадетской линии от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О., 1-й линии В. О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О., Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади.

Подробнее об ограничениях – в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.

Ранее мы рассказывали о том, что движение на ЗСД в Петербурге ограничат из-за строительства Витебской развязки.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)