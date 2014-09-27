  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Движение на ЗСД в Петербурге ограничат из-за строительства Витебской развязки
Сегодня, 15:50
319
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Движение на ЗСД в Петербурге ограничат из-за строительства Витебской развязки

0 0

Меру введут с 23:00 21 сентября до 06:00 22 сентября.

Строительство Витебской развязки ограничит движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе автодороги 19 сентября. 

Меру введут с 23:00 21 сентября до 06:00 22 сентября. Ограничения коснутся съезда с улицы Благодатной в направлении Кольцевой автодороги. 

В этот период специалисты будут монтировать раму для установки оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 21 сентября в Петербурге вводятся временные ограничения для автомобилистов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: витебская развязка, зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии