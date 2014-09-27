Движение на ЗСД в Петербурге ограничат из-за строительства Витебской развязки

Меру введут с 23:00 21 сентября до 06:00 22 сентября.

Строительство Витебской развязки ограничит движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе автодороги 19 сентября.

Меру введут с 23:00 21 сентября до 06:00 22 сентября. Ограничения коснутся съезда с улицы Благодатной в направлении Кольцевой автодороги.

В этот период специалисты будут монтировать раму для установки оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением.

Ранее мы рассказывали о том, что с 21 сентября в Петербурге вводятся временные ограничения для автомобилистов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)