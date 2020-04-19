С 21 сентября в Петербурге вводятся временные ограничения для автомобилистов

Ограничения коснутся шести районов.

В шести районах Петербурга с 21 сентября ограничат и запретят движение для транспорта, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) по городу.

Так, в Выборгском районе из-за работ по ремонту трамвайных путей с 21 по 22 сентября закрывается проезд по улице Академика Лебедева от Боткинской улицы до Лесного проспекта, а с 21 по 22 сентября ограничат движение по улице Комиссара Смирнова от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта, с закрытием проезда по улице Комиссара Смирнова в направлении от Большого Сампсониевского проспекта к Лесному проспекту.

В Кировском районе с 21 по 24 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому затруднится проезд по улице Морской Пехоты от дома 108А по проспекту Стачек до проспекта Стачек. В Невском районе с 21 по 26 сентября по этой же причине ограничат движение по Зольной улице от Дальневосточного проспекта до улицы Большая Яблоновка, 21 и 22 сентября закроют проезд по Зольной улице от Октябрьской набережной до Дальневосточного проспекта.

В Пушкинском районе с 21 по 30 сентября планируется строительство водопроводной сети. Из-за этого ограничат движение в Пушкине по Вокзальной улице у Железнодорожной улицы. Кроме того, с 21 по 27 сентября в связи с ремонтом дороги на мостах затруднится проезд по Софийской улице в Шушарах от Усть-Ижорского шоссе до Ленсоветовской дороги.

С 21 по 22 сентября во Фрунзенском районе из-за реконструкции тепловой сети ограничат проезд по улице Фучика у Будапештской улицы, с закрытием движения по улице Фучика в направлении от Будапештской улицы к Бухарестской улице. А в Центральном районе с 21 сентября по 1 октября будут прокладывать инженерные сети, поэтому ограничивается движение по улице Зодчего Росси от площади Ломоносова до площади Островского.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. ГАТИ Петербурга

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