На трассе А-121 "Сортавала" в сторону Приозерска будет попеременно перекрываться одна полоса

Ограничения действуют с 18 по 21 сентября.

На автомобильной дороге А-121 "Сортавала" (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 "Кола") в Ленинградской области будет перекрыта одна полоса движения на протяжении 4-х дней. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 18 по 21 сентября 47 километре федеральной трассы А-121 "Сортавала", в Сосновском сельском поселении Приозерского района будет попеременно перекрываться одна полоса движения в направлении Приозерска. На участке будут устранять деформации и повреждения асфальтобетонного покрытия проезжей части. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении.

Работы будут идти в круглосуточном режиме, в две смены. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться без ограничений по двум полосам.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"